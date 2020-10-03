إسطنبول (زمان التركية)ـــ أعلنت السلطات التركية اعتقال 14 أجنبيا في عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول.

ووفق بيان، توصلت فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول إلى معلومات استخباراتية مفادها أن عددًا كبيرًا من المشتبه بهم الأجانب المنتمين إلى داعش الذين قدموا من مناطق الصراع في سوريا العراق ودخلوا البلاد بشكل غير قانوني، يسعون لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتم تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في 14 عنوانًا في 10 مناطق، أسفرت عن إلقاء القبض على 14 مواطناً أجنبياً.

وقيل إنه تم ضبط عدد كبير من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية في عمليات البحث التي أجريت في العناوين.

–