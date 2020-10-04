أنقرة (زمان التركية) – قالت أذربيجان إن الجيش الأرميني قتل مدنيين وأحدث أضرارًا في مدينة جانجا مع استمرار المواجهات في منطقة قرة باغ الجلية.

وشن الجيش الأرميني هجوما بالصواريخ على مدينة جانجا التي تبعد 60 كيلومتر عن الشريط الحدودي وتعد ثاني أكبر مدينة في أذربيجان بتعداد سكاني يقدر بنحو 330 ألف نسمة، حيث أسفر الهجوم الصاروخي عن سقوط ضحايا من المدنيين بمركز المدينة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الأذربيجانية، حكمت حاجييف، أن القوات الأرمينية قصفت مدينة جانجا الأذربيجانية مفيدا أن القصف المدفعي استهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في قلب المدينة.

ونقلت وسائل الإعلام الأرمينية عن إدارة منطقة قرة باغ الجبلية قولها إن مطار جانجا تدمّر بالكامل وبات خارج الخدمة.

وكانت رئاسة منطقة قرة باغ الجبلية المعلنة من طرف واحد قد أعلنت أن أذربيجان قامت بقصف المدنيين في مدينة هانكندي وأنهم سيشنون هجمات على المناطق العسكرية في بعض المدن الأذربيجانية ردا على هذا الهجوم.

يشار إلى أن تركيا تدعم أذربيجان بشكل واسع في صراعها من أرمينيا، وعبرت دول داعمة لأرمينيا بشكل غير مباشر، مثل روسيا وفرنسا عن قلقها من الدعم التركي المتزايد لأذربيجان.

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