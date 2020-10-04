‏إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت تركيا القبض على 24 زعمت أنهم تابعون لتنظيم داعش الإرهابي، في ولايتي إسطنبول ومرسين.

وحدة مكافحة الإرهاب، داهمت عددا من الأوكار، وألقت القبض على 24 قدموا إلى تركيا بشكل غير شرعي بعد تورطهم في أعمال إرهابية لصالح تنظيم داعش في سوريا والعراق.

العملية الأمنية شملت في 14 وكرًا في 10 بلدات بمدينة إسطنبول، في ساعة متأخرة من الليل، جميعهم من جنسيات أجنبية.

أما في مرسين، فقد ألقت قوات الأمن القبض على 10 أشخاص، كانوا على قائمة المطلوبين، إلا أنهم أسمائهم حذفت من القائمة بسبب الاعتقاد أنهم قتلوا في وقت سابق.

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