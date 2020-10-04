أنقرة (زمان التركية) – أحرج رئيس حزب المستقبل في تركيا أحمد داود أوغلو الرئيس رجب أردوغان بمطالبته نقل قضية رجل الأعمال التركي إيراني الأصل إمبراطور الذهب رضا ضراب من الولايات المتحدة إلى تركيا.

داود أوغلو أكد خلال كلمة باجتماع حزبه في العاصمة أنقرة، على ضرورة محاكمة ضراب أمام المحاكم التركية بدلا من الأمريكية، متهما أردوغان بالوقوع تحت الضغوط الأمريكية بسبب علاقاته القوية مع ضراب المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران من خلال استغلال بنك خلق التركي الحكومي.

وخلال كلمته أشار داود أوغلو إلى التزام الحكومة التركية الصمت تجاه إرجاء السلطات الأمريكية قضية بنك “خلق” التركي، قائلا: “نرغب في رئاسة جمهورية لا ترضخ لأية ضغوط على الصعيدين الداخلي والخارجي. السلطات الأمريكية قامت بتأجيل قضية بنك خلق القائمة على أراضيها إلى الربيع القادم. أتعرفون لماذا؟ كي تظل هذه القضية أشبه بسيف ديموقليس المسلط على الحكومة التركية”.

ضراب خائن

وأضاف داود أوغلو أن “هذا المدعو رضا ضراب شخصية زائفة وانتهازية وخائنة لتركيا. لابد من محاكمته فورا في تركيا وأن تتولى السلطات التركية معاقبته”.

واعتبر محللون تصريحات داود أوغلو تذكيرا لأردوغان بملفات الفساد والرشوة التي طفت إلى السطح في عام 2013 وتورطت فيها شبكة ضراب مع شركائه الأتراك بمن فيهم وزراء أردوغان وأفراد عائلته، في رغبة من داود أوغلو لممارسة ضغوط على أردوغان.

وكان أردوغان أغلق ملفات الفساد في عام 2014 بدعوى أنها محاولة انقلاب على حكومته.

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