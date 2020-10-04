أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن قواته تمكنت من تحرير سبع قرى بإقليم قرة باغ الجبلي من قبضة أرمينيا.

وأوضح علييف في تغريدة على تويتر أمس السبت أن الجيش الأذربيجاني تمكن من تحرير قرى مهديلي وشاكيرلي واشاغي مرليان وشايباي وجوجاج التابعة لبلدة جبرائيل وقرية اشاغي عبد الرحمانلي التابعة لبلدة فضولي وقرية تاشيل التابعة لبلدة ترتر من الاحتلال الأرميني لها.

من جهة أخرى أعلن السكرتير الصحفي لرئيس ناجورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد فجرام بوجوسيان، في إشارة إلى بيانات استخبارية، أن خسائر أذربيجان العسكرية في قره باغ قد تجاوزت 3000 قتيل.

وكتب بوجوسيان على فيسبوك، “البيانات الاستخباراتية تظهر أن عدد الضحايا الأذربيجانيين قد تجاوز ثلاثة آلاف قتيل”، مشيرا إلى أن “أغلبية الجثث في المنطقة المحايدة ولا يتم عمل أي شيء لإزالتها”.

وفي وقت سابق، دعا الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أطراف النزاع إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية لنقل الجثث.

يذكر أن وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في 27 سبتمبر، إن القوات المسلحة الأرمينية قصفت المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ، ووفقا لهذه البيانات، فقد قتل مدنيون.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجيش شن هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باغ.

يشار إلى أن تركيا تدعم أذربيجان بشكل واسع في صراعها من أرمينيا، وعبرت دول داعمة لأرمينيا بشكل غير مباشر، مثل روسيا وفرنسا عن قلقها من الدعم التركي المتزايد لأذربيجان.

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