باكو (زمان التركية) – انتقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف، مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ودورها في حل الأزمة مع أرمنيا، واصفًا جهودها بأنها لم تفلح في حل الأزمة منذ 28 عامًا.

إلهام عليف قال في تصريحات موجهة لمجموعة مينسك: “ليس لدينا الوقت لننتظر 30 عامًا أخرى. يجب حل الأزمة الآن”.

عليف أكد أن الادعاءات التي تتحدث عن وجود جنود تابعين للجيش التركي في خطوط المواجهة مع أرمينيا في قره باغ، غير صحيحة، قائلًا: “هذا كذب. لا يوجد أي دليل على ذلك. وقد أدليت بتصريحات في هذا السياق من قبل”.

وحول إعلان تركيا استعدادها دعم أذربيجان في مواجهتها مع أرمينيا، قال عليف: “الرئيس أردوغان أدلى بتصريحات مهمة أكثر من مرة. ولكن تركيا لم تتدخل في الاشتباكات بأي شكل من الأشكال”.

وفيما يخص إسقاط تركيا طائرة من طراز سو-25 تابعة للجيش الأرمني، رد قائلًا: “هذه أخبار مفبركة. أين أدلتهم؟ لا توجد أدلة. يظهر على الأجهزة طائرة تحلق ثم تهبط على الأرض بعد ذلك. لقد سقطت نتيجة عدم خبرة قائد الطائرة الأرمنية”.

وأعرب عن استغرابه عدم صدور أي تعليقات من رؤساء مجموعة مينسك على هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن البعض أيضًا يفبرك أخبارا عن أن تركيا وأذربيجان أحضرتا مرتزقة.

وقال: “نحن لسنا في وضع يسمح لنا أن نقول: “توقفوا، سنتفاوض”. سعمنا كل ذلك أكثر من مرة. ليس لدينا الوقت للانتظار 30 عامًا مرة أخرى. يجب أن تحل الأزمة الآن”.

وكان رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، أعلن أن السلطات المختصة في بلاده بدأت تحقيقات حول الادعاءات المنتشرة عن استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية المباعة إلى تركيا بالحرب المشتعلة بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره داغ.

وكانت وكالة رويترز أكدت في تقرير الثلاثاء الادعاءات بشأن إرسال تركيا “مرتزقة” سوريين إلى الشريط الحدودي مع أرمينيا لدعم أذربيجان التي تشهد حاليًا هجومًا عسكريًا من جارتها أرمينيا.

وكذبت كل من تركيا وأذربيجان الادعاءات المتداولة حول نقل مقاتلين سوريين إلى منطقة قرة باغ الجبلية كما اتهمت أنقرة أرمينيا باستخدام مقاتلين تابعين للميليشيات الكردية، غير أن السلطات الأرمينية نفت صحة هذه الادعاءات.

وأمس أعلن الرئيس إلهام علييف، أعلن أن قواته تمكنت من تحرير سبع قرى بإقليم قرة باغ الجبلي من قبضة أرمينيا.

من جهة أخرى أعلن السكرتير الصحفي لرئيس ناجورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد فجرام بوجوسيان، في إشارة إلى بيانات استخبارية، أن خسائر أذربيجان العسكرية في قره باغ قد تجاوزت 3000 قتيل.

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