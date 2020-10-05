‏أنقرة (زمان التركية) – حمل البرلماني التركي عمر فاروق جرجيرلي، وزير العدل عبد الحميد جول المسئولية عن الوفيات داخل السجون، في ظل انتشار فيروس كورونا.

عمر فاروق جرجيرلي أوغلو البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أوضح أن النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية إلهان إيشبيلان، المعتقل بتهمة الصلة بحركة الخدمة، يتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل أحد المستشفيات.

أضاف قائلًا: “وزير العديل هو المسؤول عن الوفيات داخل السجون، طالما استمر اعتقال المرضى وكبار السن”.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السجون فيها وفاة مواطن كردي داخل السجن في عمر 80 عامًا.

يشار إلى أن جمعيات حقوق الإنسان وسياسيين يطالبون حكومة حزب العدالة والتنمية بتقليل أعداد المعتقلين داخل السجون، نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع نقص أولويات النظافة الشخصية والنظافة العامة في السجون، إلا أنها تصر على الإبقاء على المعتقلين بسبب آرائهم.

ولم ينتفع من قانون العفو الذي أقره البرلمان في أبريل الماضي المعتقلين السياسيين والصحفيين، بينما تم الإفراج عن السجناء الجنائيين.

والشهر الماضي زعم البرلماني عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترتفع داخل السجون بشكل ملحوظ، متهمًا الحكومة بإخفاء أعداد لمصابين حتى لا تضطر للإفراج عن المعتقلين.

وفي تركيا بلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا 8441 حالة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 324 ألفًا و443 حالة.