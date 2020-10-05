أنقرة (زمان التركية) – استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، والوفد المرافق له بقصر وحيد الدين باشا في مدينة إسطنبول.

وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية قالت في بيان إن اللقاء شهد بحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء أفاد أردوغان أن تركيا ستواصل مساندة ليبيا ضمن التضامن الكامل وأنها تبذل جهودا لتدعيم العلاقات مع حكومة الوفاق التي تعد الممثل الشرعي الوحيد لليبيا.

وكان السراج أعلن الشهر الماضي أن سيقدم استقالته.

وأعرب أردوغان عن سعادته لاعتماد الأمم المتحدة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا مشددا على استعداد بلاده لتقديم شتى صور الدعم من أجل استقرار ليبيا ورفاهية مواطنيها.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت استلامها وثائق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، ولم تذكر انها اعتمدت الاتفاقية.

وشارك في اللقاء كل من وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق، ووزير الداخلية، سليمان صويلو، ورئيس المخابرات، هاكان فيدان، ووزير الدفاع، خلوصي آكار، والمتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، وكبير مستشاري الرئيس، سفر توران.

هذا وضم الوفد الليبي كل من وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة، ووزير التخطيط، طاهر الجهيمي، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا، ووزير الدفاع، صالح نمروش، ووزير المالية، فراج أبو مطري، ومستشار الأمن الوطني، تاج الدين محمد الرزاقي.

–