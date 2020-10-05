‏أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل1429 إصابة و57 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مساء الأحد.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8441 حالة، بعد تسجيل 57 حالة وفاة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الإصابات أيضًا ارتفع إلى 324 ألفًا و443 حالة، بعد تسجيل 1429 حالة إصابة جديدة.

وتم تسجيل 1182 حالة تعافي، في حصيل أقل من حصيلة الإصابات، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 285 ألفًا و59 حالة، بعد

ولفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة، ارتفع إلى 10 ملايين و806 ألفًا و285 تحليلًا، بعد إجراء 104 ألفًا و402 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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