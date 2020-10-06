‏إسطنبول (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، أن 71% من الموظفين الذين منحوا إجازات غير مدفوعة الأجر في تركيا خلال جائحة كورونا، حصلوا على قروض من أجل تغطية مصروفاتهم اليومية.

النتائج نشرها نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري المعارض، والي أغا بابا، حيث أوضح أن 47% من العمال الذين منحوا إجازات غير مدفوعة فقدوا ما يقدر بنحو نصف الحد الأدنى للأجور، و13% آخرين منهم فقدوا دخلًا أكثر من كامل الحد الأدنى للدخل.

وكشف أغا بابا أن 71% من الموظفين الذين منحوا إجازات غير مدفوعة الأجر، لجأوا إلى البنوك للاقتراض منها من أجل تغطية مصروفاتهم اليومية.

ولفت التقرير إلى أن الغالبية تعرضوا لخسارة في الدخل تقدر بنحو 39.24 ليرة تركية يوميًا، وتتراوح بين 1168 ليرة كحد أدنى و1145 ليرة كحد أقصى، مشيرًا إلى أن منح الإجازات غير المدفوعة للعمال تم بشكل غير مخطط وغير مراقب، مما أدى إلى استغلال للقوانين بشكل يضر بالعمالة.

وقال أغا بابا: “هذا لا يتوافق مع مبدأ الدولية الاجتماعية في الدستور. سيكون الملايين من العمال معرضين للجوع ما لم يتم إنهاء نظام الإجازات غير المدفوعة. وهذا سيسبب مشكلات اجتماعية كبيرة. يجب التخلي عن هذا النظام فورًا”.

وكانت الحكومة حظرت على أصحاب الأعمال فصل الموظفين من العمل في ظل جائحة كورونا، مما دفع الشركات إلى منح موظفيها إجازات بدون راتب.

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