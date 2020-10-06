‏أنقرة (زمان التركية) – اتهمت الأمينة العامة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، سيلين سايك بوك الحكومة التركية بإخفاء الوضع الاقتصادي الحقيقي، واعتبرت أن معدل التضخم المعلن مؤخًرا غير وقعي.

البرلمانية السابقة سيلين سايك بوك، قالت “إذا خسرت الثقة، لا يمكنك التعامل مع الشعب، يجب أن تعكس البيانات الحقائق. تنهار الثقة عندما تتسع الفجوة بين البيانات والحقائق”.

أضافت بوك عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الشرق الأوسط التقنية: “314 منتجًا من بين 418 منتجًا في قائمة منتجات هيئة الإحصاء التركية، زادت أسعارها، وبالرغم من ذلك الأرقام تقول إن معدلات التضخم لم ترتفع. الليرة فقدت قيمتها، ولكن معدلات التضخم أيضًا لم ترتفع”.

السياسية المعارضة هاجمت هيئة الإحصاء التي أعلنت أن معدل التضخم السنوي 11.75% فقط، قائلة: “هناك خسائر كبيرة وموجعة في الإيرادات خلال فترة الوباء، وتتغير المصروفات الإلزامية الأساسية. هيئة الإحصاء غير قادرة على الإعلان عن أن التضخم أعلى من كل شيء. تضخم المواصلات 13%، تضخم المواد الغذائية 15%، تضخم الصحة 15%….”.

وأكدت الأمينة العامة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، سيلين سايك بوك أن ما تفعله الدولة من التلاعب بوعي المواطنين بدلًا من إدارة الأزمة ستكون عواقبه كارثية، قائلة: “لقد تم التخلي عما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي من أجل الحفاظ على سعر الدولار أقل من 7 ليرات. سعر الصرف يرتفع، والاحتياطي النقدي انهار وتبخر”.

بوك قالت معبرة عن طموح حزبها “وصفة الثقة واضحة. سننشئ مؤسسات دولة بدًلا من الأفراد، وسيسود القانون بدلا من التعسف، والاستحقاقات بدلا من المحسوبية، وديموقراطية برلمانية ستحل محل نظام القصر”.

ووفق هيئة الإحصاء التركية التي تشكك المعارضة دائما في بياناتها وتقول إنها لا تعكس الواقع، تراجع التضخم النقدي في تركيا بشكل طفيف وسجل مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الماضي 11.75 في المئة على الصعيد السنوي بعدما مكان في أغسطس، 11.77 في المائة.

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