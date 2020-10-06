أنقرة (زمان التركية) – استنكر المغني التركي، عطه الله تاش، حظر السلطات التركية جميع الفعاليات الجماهيرية حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وتم إرسال مرسوم بالقرار الجديد صادر عن وزارة الداخلية إلى 81 ولاية تركية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعبر تويتر نشر تاش تغريدة أشار خلالها إلى الاستعراض الفردي المضاد للاكتئاب الذي كان سيقيمه في منطقة “كوش أضاسي” الشهيرة في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضف قائلا: “كان من المقرر أن أقيم استعراضًا بعد يومين، غير أن السلطات التركية نشرت مرسوما حظر الفعاليات الجماعية. اللعنة عليكم. ماذا يسعني أن أقول؟”، على حد قوله.

وأبدى المغني الشهير غضبه من المزاعم القائلة بأنه يحاول اكتساب شهرة عن طريق معارضة الحكومة، لافتًا إلى أن السلطات هي التي اتخذت هذا القرار لمنع استعراضه الفردي المضاد للاكتئاب.

وكان تاش ظل في السجن أكثر من سنة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والصلة بمحاولة الانقلاب في 2016.

وسجلت تركيا 324 ألفًا و443 حالة إصابة بفيروس كورونا وارتفع عدد الوفيات 8441 حالة.

–