‏موسكو (زمان التركية) – حذر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي من أن الخطوات الأمريكية لدعم الأكراد في سوريا قد تؤدي إلى تفاقم خطير للغاية في الأزمة الكردية.

لافروف قال في تصريحات للصحافيين يوم الإثنين: “الأمريكان يحاولون تأسيس دولة كردية ذات حكم ذاتي، تمتلك مقومات شبه دولة (في شمال سوريا). ونعلم أنهم يحاولون إقناع الأتراك بشكل يجعلهم لا يعارضون تأسيس هذا النوع من الدولة. في هذه الحالة، المشكلة ليست متعلقة بسوريا، وإنما متعلقة بالأزمة الكردية. لذلك الأزمة الكردية قد تشهد تفاقمًا خطيرًا للغاية”.

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن

تسيطر على منطقة شرق نهر الفرات، ولا تعترف الحكومة السورية بشرعيتها لكن تقيم معها مباحثات. ودخلت الحكومة السورية في العديد من المفاوضات مع الحكومة الكردية ذاتية الحكم، دون أن تصل إلى أي نتائج.

‏ويوم السبت قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تشعر بالأمان والهدوء طالما لم يتحقق الأمن والهدوء في سوريا، فيما يفهم منه أنه تلميح إلى عزمه تنفيذ عملية عسكرية جديدة في سوريا.

تصريحات أردوغان جاءت خلال مشاركته في حفل افتتاح عدد من المشروعات، من بينها سد ريحانلي، وقال إن بلاده لم تترك “الأخوة” السوريين بمفردهم وستهدم ممر الإرهاب الذي تحاول بعض القوى إقامته بطول الحدود التركية الجنوبية، على حد قوله.

أردوغان صرح قائلا: “إن لم ينفذوا وعودهم بشأن تطهير المناطق الإرهابية الموجودة في سوريا، سنذهب ونفعل ذلك بأنفسنا”.

وكان الجيش التركي نفذ قبل عام عملية عسكرية في شرق الفرات ضد القوات الكردية، وتم إيقافها بعد تدخل روسي وأمريكي.

الرئيس التركي قال: “سنواصل تواجدنا بشكل نشط وفعال على الساحة إلى أن يتم تحقيق الاستقرار على حدودنا الجنوبية”.

وأسفرت عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في أكتوبر العام الماضي ضد قوات سوريا الديمقراطية عن السيطرة على 68 بلدة، منها رأس العين وتل أبيض.

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