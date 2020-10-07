أنقرة (زمان التركية) – زعمت بعض التقارير الإخبارية التركية، مستندة إلى “مصادر خاصة”، أن الجيش التركي نقل بطاريات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-400 إلى مدينة سينوب أقصى شمال تركيا استعدادًا لاختبارها.

وسائل الإعلام التركية تتحدث عن أن اختبار المنظومة الصاروخية الروسية سيجري في الفترة بين 5-16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدها سيتم تفعيلها، بعد أن ظلت في المخازن منذ أشهر.

الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أعلنت أن تركيا ستتعرض لعقوبات في حالة تفعيلها لمنظومة S-400، خاصة وأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكالة بلومبرج كانت قد نشرت أخبارًا مرفقة بصور لأجزاء المنظومة خلال نقلها إلى مدينة سينوب، مشيرة إلى أن تركيا تنوي اختبارها في مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود.

تركيا كانت قد استلمت الدفعة الأولى من المنظومة خلال عام 2019، مما تسبب في هجوم كبير عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، الأمر الذي دفع تركيا لتخزين المنظومة مقابل عدم فرض عقوبات عليها هددت بها الإدارة الأمريكية.

ومع المزاعم بنقل المنظومة في هذا التوقيت الذي تتزايد فيه حدة خلافات تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا واليونان، فسر الخبراء والمحللون هذه الخطوة بأنها “بطاقة تهديد” تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.



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