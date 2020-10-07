أثينا (زمان التركية)- بعد أنباء غير رسمية، حول تجهيز القوات المسلحة التركية لاختبار منظومة صواريخ أس 400 الروسية في مدينة سينوب على ساحل البحر الأسود شمال البلاد، قالت صحيفة يونانية إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء هذه الخطوة.

صحيفة كاثيميريني اليونانية نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: “نستمر في الاعتراض بشدة على شراء تركيا لنظام الدفاع الجوي إس -400، ويساورنا قلق كبير إزاء الأنباء التي تزعم أن أنقرة تواصل جهودها لتشغيل النظام الصاروخي الروسي”.

وكانت وكالة أنباء إخلاص التركية زعمت اليوم الثلاثاء أن تركيا بدأت في نقل بطاريات صواريخ إس -400 إلى ساحة تدريب في مدينة سينوب شمال تركيا، في حين لم تعلق الحكومة على هذه المزاعم بالسلب أو الإيجاب.

وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية إن أنقرة حددت الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر موعدًا لاختبار منظمومة الدفاع الروسية، للتحقق من قدرة النظام على اكتشاف وتتبع الأهداف، ووظائف الرادارات، وقدرات نظام الاتصالات، بالإضافة إلى اختبار التحكم في إطلاق النار والتحكم فيه، بينما تهدده الولايات المتحدة بفرض عقوبات في حال تفعيله.

ويشير محللون إلى أن التقارير التي تفيد اعتزام أردوغان اختبار منظومة صواريخ أس 400 الروسية غرضها ممارسة الضغوط على الدول الغربية والولايات المتحدة لكي تتخذ موقفًا مؤيدًا لموقفه من الاشتباكات المسلحة بين أذربيجان وأرمينيا.

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