إسطنبول (زمان التركية) – قررت المحكمة الجنائية في إسطنبول اليوم الأربعاء مصادرة جميع ممتلكات الصحفي التركي المخضرم المقيم حاليًا في ألمانيا جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق.

جاء هذا الإجراء بعدما أمهلت المحكمة دوندار مدة 15 يوما للمثول أمامها في قرار صدر الشهر الماضي وإلا ستعتبر جميع ممتلكاته مصادرة.

وبموجب قرار المحكمة، ستستولي السلطات التركية على ثلاثة عقارات في إسطنبول وأنقرة ومقاطعة موغلا الجنوبية مملوكة للصحفي دوندار، بالإضافة إلى مصادرة حساباته المصرفية، تمهيدًا لتسليمها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.

الكاتب والصحفي دوندار كان حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر في مايو 2016، بتهمة التجسس وكشف أسرار الدولة، وذلك بعدما نشر لقطات مصورة تكشف حمل شاحنات جهاز الاستخبارات التركي أسلحة إلى الجماعات الجهادية في سوريا، عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة جمهوريت.

بعد نشر دوندار تقريره عن شاحنات المخابرات، قال الرئيس رجب طيب أردوغان “إنه سيدفع ثمنا باهظًا”، ليتم اعتقاله فورًا، وقال كذلك عندما أفرجت عنه المحكمة الدستورية في وقت لاحق: “لا أقبل هذا ولا أحترم قرارات المحكمة الدستورية”.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن أردوغان يكنّ عداوة شخصية للكاتب دوندار، وذلك بسبب فيلمه الوثائقي الذي يحمل عنوان “أطول يوم في حياة أردوغان” ويكشف فيه كل التفاصيل الدقيقة لتحركات أردوغان المضطربة في ليلة 17 ديسمبر 2013 المثيرة عندما شنّت القوات الأمنية العملية الصادمة ضد أبناء وزراء حكومته ورجال أعمال مقربين منه فيما عرف بـ “تحقيقات الفساد والرشوة”، إلى جانب فضح دوندار قضية شاحنات المخابرات المذكورة.

يذكر أن المحكمة منعت الوصول إلى موقع جان دوندار الإخباري الذي يديره من ألمانيا، كما حاول أردوغان ابتزازه عبر احتجاز زوجته كرهينة لإجباره على العودة، ولكنها تمكنت في نهاية المطاف من الفرار إلى مقرّ إقامة زوجها في ألمانيا بعد انفصال قسري دام نحو ثلاثة أعوام.

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