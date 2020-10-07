أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن الأداء الاقتصادي لحكومة حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، لا يحظى بثقة الغالبية العظمى من المواطنين في تركيا.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “MetroPOLL” التركية للدراسات أظهر أن 4.9% فقط من الأتراك يرون أن وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق هو أفضل من يمكنه إدارة الاقتصاد.

ورأى 21.5% من الأتراك أن الرئيس أردوغان، الأفضل لإدارة الاقتصاد، بينما قال 6.5% إن رئيس بلدية أنقرة المعارض منصور يافاش هو الأفضل، في حين أكد 5.7% أن وزير الاقتصاد السابق ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان هو الأفضل.

يشار إلى أن وزير الخازنة والمالية بيرات ألبيراق صهر الرئيس رجب أردوغان كان قد أعلن البرنامج الاقتصادي للجديد للحكومة، قبل أيام، ووصفته المعارضة بأنه اعتراف من نظام حزب العدالة والتنمية بإفلاس الدولة، وقال رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو إن أهداف البرنامج هي الأهداف التي كانت للدولة قبل 15 عامًا.

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