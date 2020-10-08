أضنة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية قرارًا بإلقاء القبض على 24 شخصًا في مدينة أضنة، من بينهم أطباء ومعلمون ورجال شرطة وممرضات، ضمن حملة جديدة تستهدف المواطنين بدعوى انتمائهم إلى حركة الخدمة.

الحملة الأمنية التي انطلقت من مدينة أضنة، جاءت بناءً على قرار النيابة العامة بإلقاء القبض على 24 شخصًا، من بينهم أطباء ومعلمون وممرضات ورجال شرطة، ضمن تحقيقات حركة الخدمة.



قوات الأمن تحركت في ساعة مبكرة صباح أمس لضبط المذكورين في عدد من المدن، في مقدمتها أضنة وإسطنبول وديار بكر وغازي عنتاب وتوكات ونفشهير وسامسون وكيليس وباطمان وشيرناق ومرسين وعثمانية.

يذكر أن الاعتقالات الجماعية بالتهمة الجاهزة الانتماء إلى حركة الخدمة تستمر منذ ظهور فضائح الفساد والرشوة للحكومة في 2013 ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 حيث تصفها المعارضة بأنها كانت مدبرة من قبل السلطة السياسية لسحق المعارضين.