أضنة (زمان التركية)ــ قالت السلطات التركية إنه تم اعتقال 22 شخصا أغلبهم مدرسون، في 12 مقاطعة مقرها أضنة، بسبب استخدام تطبيق ByLock الهاتفي.

ونفذ فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، عمليات الاعتقال الأسبوع الماضي ضد مدرسين وطبيب وربة منزل وتاجر وضابط شرطة.

تم نقل المشتبه بهم، الذين انتهت إجراءاتهم لدى الشرطة، إلى المحكمة بعد الفحص الطبي في وحدة الطب العدلي في أضنة.

وأفرج مكتب المدعي العام عن ثلاثة من المشتبه بهم. فيما استمر اعتقال 7 من المشتبه بهم العشرين، بمن فيهم صاحب المتجر، وصدرت أوامر مراقبة قضائية بحق الـ 13 الآخرين. وتواصل الشرطة ملاحقة مشتبه به لم يعثور عليه في عنوانه.

مكتب المدعي العام في أضنة، أصدر أمر اعتقال لـ 24 مشتبهًا في استخدامهم تطبيق ByLock في أضنة وإسطنبول وديار بكر وغازي عنتاب وتوكات ونيفشهير وسامسون وكيليس وباتمان وشرناق ومرسين وعثمانية.

وتم اعتقال 22 مشتبهاً بينهم، جميعهم تم فصلهم من وظائفهم في الشرطة والتدريس والطب.

وتطبيق بايلوك ByLock الهاتفي تزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن مدبري انقلاب 2016 استخدموه للتواصل بينهم، وبموجب هذه التهمة تم اعتقال وفصل المئات من وظائفهم، رغم أن التطبيق كان متاحا للتحميل عبر الأنترنت.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.

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