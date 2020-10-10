إسطنبول (زمان التركية)ــ غرق قارب صيد كان على متنه أكثر من 100 شخص فجر اليوم السبت في إسطنبول.

وقال بيان صادر عن حاكم إسطنبول، إن قارب الصيد الذي يحمل اسم Kumsal-55 غرق بالقرب من مأوى Kumkapı للصيد حوالي الساعة 04:30.

وأسفرت جهود فرق أمن السواحل وخفر السواحل والشرطة البحرية عن إنقاذ 112 شخصًا من أصل 13 فردًا كانوا على متن القارب الغارق ونقلتهم إلى المستشفى، بينما توفي شخصان.

وبحسب البيان تم البدء في إجراءات قضائية وإدارية حول الحادث.

أضاف البيان “رحم الله الصيادين الذين فقدوا أرواحهم وصبر عائلاتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للناجين”.

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