إسطنبول (زمان التركية) – كشف رئيس النقابة العامة لعمال المناجم في تركيا، هاكان ياشيل، أنه قد تم اكتشاف 62 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين العاملين في منجم أرموتجوك، منذ مطلع الأسبوع الماضي وحتى الآن.

ياشيل أوضح أن المصابين كان عددهم 12 حالة إصابة فقط، حتى يوم الجمعة الماضية، إلا أن الأعداد قفزت بسرعة كبيرة خلال يوم الاثنين.

وأشار إلى أنه تم إرسال المكتشف إصابتهم بالفيروس إلى منازلهم لقضاء فترة الحجر المنزلي، قائلًا: “اعتبارًا من مطلع الأسبوع الماضي، يعمل في مؤسستنا في مدينة أرموتجوك 1080 عاملًا. ظهرت 62 حالة إصابة بين أصدقائنا، ولكن ما يفرحنا أنهم جميعًا حالتهم لا تستوجب الذهاب للمستشفى. جميعهم الآن في الحجر المنزلي”.

وأوضح يسيل أنه تم فتح تحقيق في أسباب الإصابات وأضاف أنهم يتابعون الوضع عن كثب.

وسجلت تركيا قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بزيادة بأكثر من 100 حالة إصابة عن معدل الإصابة اليومي، حيث أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء أمس الجمعة، عن تسجيل 1629 إصابة و55 وفاة.

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