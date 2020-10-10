أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بزيادة بأكثر من 100 حالة إصابة عن معدل الإصابة اليومي.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، كشف مساء أمس الجمعة، عن تسجيل 1629 إصابة و55 وفاة.

وكان عدد إصابات كورونا في تركيا يوم الخميس 1581 ويوم الأربعاء 1511، بعد أن كانت الإصابات منذ 27 سبتمبر الاضي وحتى 4 أكتوبر الجاري أقل ن 1500 إصابة.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 332 ألفًا و382 حالة، بعد تسجيل 1629 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 8722 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة.

كما كشف أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 291 ألفًا و754 حالة، بعد تسجيل 1402 حالة تعافي جديدة.

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