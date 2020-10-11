أنقرة (زمان التركية) – فقد جندي تركي حياته وأصيب آخر، في مواجهات مسلحة انندلعت مع عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي بولاية أغري شرق تركيا.

وأصيب جنديان في المواجهات المسلحة التي وقعت بين قوات الأمن وعناصر العمال الكردستاني في ريف بلدة دوغو بايزيد بمدينة أغري، حيث تم نقل أحد الجنود المصابين إلى مستشفى ياشار ار يلماز غير أن محاولات الأطباء لم تفلح في إنقاذه ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى. وتلقى الجندي الآخر المصاب العلاج داخل مستشفى أغري التعليمي، بينما تتواصل العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية بالمنطقة.

وتلقى إمرة دوكوماجي والد الشهيد المقيم ببلدة إسكيليب في ولاية جوروم نبأ استشهاد نجله ضابط الصف بقوات الدرك البالغ من العمر 32 عاما، داخل المستشفى الذي نُقل إليه عقب إصابته في مواجهات مع العناصر الإرهابية.

وقدم المسؤولون العسكريون لوالدي الجندي دوكوماجي العزاء في استشهاد نجلهما وتم رفع العلم التركي على منزلهم في حي كالابوغازي ببلدة إسكيليب.

هذا وتبين أن الجندي الشهيد كان يستعد للزواج من خطيبته بعد شهر.

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