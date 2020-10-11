أنقرة (زمان التركية) – يتواصل ارتفاع إصابات في فيروس كورونا في تركيا بشكل كبير هذا الأسبوع، حيث تجاوز الرقم 160‪0 حالة.

وسجلت تركيا مساء السبت 1649 إصابة و56 وفاة وكانت سجلت الجمعة 162‪9 إصابة و55 وفاة.

وكان عدد إصابات كورونا في تركيا يوم الخميس 1581 ويوم الأربعاء 1511، بعد أن كانت الإصابات منذ 27 سبتمبر الماضي وحتى 4 أكتوبر الجاري أقل من 1500 إصابة.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس السبت، استمرار ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس عن متوسط معدلات الإصابة اليومية.

والوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 334 ألفًا و31 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 1649 إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 8778 حالة بعد تسجيل 56 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 293 ألفًا و145 حالة، بعد تسجيل 1391 حالة تعافي جديدة.

وكشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتها والمخالطين لحالات إصابة مؤكدة، منذ بداية الأزمة وحتى الآن، ارتفع إلى 11 مليونًا و506 ألفًا و414 تحليلًا بعد تسجيل 113 ألفًا و102 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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