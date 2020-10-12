برلين (زمان التركية) -فرضت ألمانيا شروطا جديدة على دخول الأتراك، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

حسب الشروط التي أعلنتها السلطات الألمانية، سيتعين على المواطنين الأتراك الراغبين في الذهاب إلى ألمانيا لغرض السياحة، الحصول على “تأشيرة مسبقة”.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن ألمانيا وسويسرا بدئتا تطبيق تدابير إضافية، أُطلق عليها “تأشيرة كورونا”، بالنسبة لمواطني تركيا.

ألمانيا سبق وأن فرضت قيودًا وتحديدًا لعدد طلبات التأشيرات المخصصة للمواطنين الأتراك، ومع فرض المزيد من التدابير باتت دخول الأتراك ألمانيا أكثر صعوبة.

وبالرغم من عدم وجود أي صعوبة في سفر مواطني دول الاتحاد الأوروبي من بلدانهم إلى تركيا، إلا أن الذهاب من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي يمثل أزمة كبيرة بسبب القيود المفروضة على إصدار التأشيرات.

وأقر أمس وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا بأن أرقام الإصابات المعلنة لمصابي فيروس كورونا لا تشمل من لم تظهر عليهم الأعراض، وقال الوزير إنه بداية من منتصف هذا الشهر سيتم مشاركة جميع نتائج التحليلات الإيجابية بفيروس كورونا مع منظمة الصحة.