أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حول مدى رضا الأتراك عن أداء حكومة الرئيس رجب أردوغان، أن أكثر من خمسين بالمئة غير راضين.

وخلال الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أوراسيا للدراسات، تم سؤال المشاركين عن الطريقة التي تُدار بها تركيا، حيث أوضح 48.7 في المئة أن تركيا تُدار بشكل سيء، بينما ذكر 30.2 في المئة من المشاركين أن تركيا تُدار بشكل جيد.

وأفاد 17 في المئة أن الطريقة التي تُدار بها تركيا ليست جيدة وليست سيئة، وأكد 3.4 في المئة من المشاركين أنه لا يمتلكون تصورا للطريقة التي تُدار بها تركيا.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية أشار 60.1 في المئة من المشاركين إلى فشل السياسات الاقتصادية الحالية لتركيا، في حين أعرب 20.7 في المئة من المشاركين عن نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا.

وذكر 14.5 في المئة من المشاركين أن السياسات الاقتصادية لتركيا ليست بالناجحة ولا بالفاشلة، بينما أفاد 4.7 في المئة أنهم لا يعرفون ما إن كانت السياسات الاقتصادية الحالية لتركيا ناجحة أم فاشلة.

ويتهم معارضون حكومة الرئيس أردوغان بعدم الشفافية وإخفاء المعلومات الحقيقية حول بيانات الاقتصاد المتراجع عن الشعب.

وسجل عجز الميزان الجاري في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي نحو 4.6 مليارات دولار.

ووفق هيئة الإحصاء التركية التي تشكك المعارضة دائما في بياناتها وتقول إنها لا تعكس الواقع، سجل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي 11.75 في المئة.

وأفاد البنك المركزي التركي أن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا نابعة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التي فقدت 25 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

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