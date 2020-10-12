‏‏طرابزون (زمان التركية) – كشف رئيس بلدية طرابزون الكبرى، مراد زورلو أوغلو، عن اندلاع حرائق في 35 منقطة مختلفة من بينهم 25 منطقة مفتوحة، خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أنه لم يتم ستجيل أي خسائر في الأرواح حتى الآن.

زورلو أوغلو أوضح أن منطقة الغابات في حي أكياز شهدت اندلاع نيران في ساعات المساء، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من التدخل والسيطرة على الحريق في فترة قصيرة.

وأشار زورلو أوغلو إلى أن السبب الرئيس وراء أغلب الحرائق هو النار المستخدمة في رحلات الشواء وكذلك المستخدمة في حقول البندق.

يشار إلى أن عدد من المدن التركية الواقعة في الجنوب أيضًا تشهد اندلاعا سريع للحرائق بالقرب من المناطق السكنية، كان أكبرها ولاية هطاي، ولاية كهرمان مرعش، وسط اشتباه في ارتكابها بفعل فاعل من أجل تخصيص تلك الأراضي لمشروعات مناجم.

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