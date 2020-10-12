أنقرة (زمان التركية) – عثر عناصير الشرطة في تركيا على 7 أطنان من المشروبات الكحولية المغشوشة خلال حملات أمنية بولايتي إزمير وإسطنبول، وتم اعتقال خمسة أشخاص.

وكانت الأيام الثلاثة الماضية شهدت وفاة 10 أشخاص بعد ظهور أعراض تسمم عليهم، نتيجة تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وخلال الحملات الأمنية التي شنتها قوات مكافحة جرائم التهريب بمديرية أمن إزمير بعد تلقيها معلومات ببيع مشروبات كحولية مغشوشة في أحد المطاعم ببلدة بوجا تم العثور على طن من المشروبات الكحولية المزيفة وتم اعتقال 4 مشتبه بهم.

وشهدت بلدة كوناك في إسطنبول أيضا حملات أمنية مشابهة عقب تلقي قوات الأمن معلومات عن أعمال سرقة داخل مخزن بحي أتيلار الواقع بالبلدة، حيث عثرت فرق الأمن بالبلدة على 6 أطنان من المشروبات الكحولية المغشوشة كان يتم التجهيز لبيع جزء منها. وقامت قوات الأمن باعتقال شخص خلال الحملة الأمنية.

هذا وتتواصل أعمال استجواب المشتبه بهم داخل مديرية الأمن.

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