إسطنبول (زمان التركية) – اشتكى عدد من رجال الأعمال الأتراك من قرار الحظر الذي تطبقه السلطات السعودية على المنتجات التركية، مؤكدين أنه أضر بالتجارة، ودعوا إلى ضرورة أن تستمر العلاقات الاقتصادية مع المملكة دون مشاكل.

رجال الأعمال الأتراك أوضحوا أن الحظر المفروض يتجاوز أبعاد العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأن هناك أزمة في سلاسل التوريد العالمية، مشيرين أيضا إلى أن المقاولين الأتراك لا يتم دعوتهم للمشاركة في المشاريع السعودية منذ فترة.

وأعرب رجال الأعمال في بيان مشترك عن بالغ أسفهم من تدهور العلاقات بهذا الشكل، مؤكدين على ثقتهم في إمكانية حل المشكلات العالقة بالحوار.

ولم تصدر الحكومة السعودية قرارا رسميا بحظر الاستيراد من تركيا، لكن تقارير نقلت عن رجل أعمال سعوديين قولهم إنهم وقعوا على خطاب التزام بعدم التعامل مع المنتجات التركية، وكان رئيس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان قال في تغريدة عبر تويتر: “المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسئولية كل سعودي سواء كان تاجرا أو مستهلك.

البيان التركي حمل توقيع عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك، من أبرزهم رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو، ورئيس جمعية المصنعين ورجال الأعمال الأتراك سيمون كاسلوسكي، ورئيس اتحاد التجار والحرفيين الأتراك بيندوي بالاندوكان، ورئيس جمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين عبد الرحمن كان، ورئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية نائل أوبالك، ورئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل جولا، ورئيس اتحاد المقاولين الأتراك مدحت يانيجون، ورئيس جمعية المستثمرين الدوليين أيشام صاريجن.

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