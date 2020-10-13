أنقرة (زمان التركية) – طبقت بلدية إسطنبول الزيادة الجديدة التي فرضتها على سعر رغيف الخبز، استجابة لطلبات أصحاب المخابز الذين اشتكوا من خسائر كبيرة على مدار عام.

وخلال عام واحد ارتفعت أسعار الدقيق بنحو 32.5 في المئة في حين ارتفعت تكاليف الكعك بنحو 60 في المئة في غضون ثمانية أشهر.

واعتبارا من سبتمبر/ أيلول هذا العام أقرت غرفة إسطنبول التجارية الزيادة في الخبز التي طالب بها أصحاب المخابز منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 بسبب الارتفاع في تكاليف الإنتاج.

وعقب هذه الزيادة ارتفع سعر رغيف الخبز الذي يزن 200 جرام من 1.25 ليرة إلى 1.5 ليرة وارتفع سعر الخبز الذي يزن 240 جرام من 1.50 ليرة إلى 1.75 ليرة.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن بلديات إسطنبول بدأت بتطبيق هذه الأسعار بشكل تدريجي، حيث بدأت السلطات ببيع الخبز الذي يزن 200 جرام مقابل 1.50 ليرة في كل من أحياء غازي عثمان باشا وبيرام باشا.

ويبلغ سعر الخبر 2 ليرة في بعض من مناطق أحياء مالتبه واسكدار وفي سائر مناطق أحياء كاديكوي وبشكتاش وساريير.

وفي تعليق حول الاسعار الجديدة أفاد رئيس اللجنة المهنية لدقيق الخبز ومنتجاته بغرفة إسطنبول التجارية، حسن دمير، أن التجار العاجزين عن تحمل الزيادة في تكاليف الإنتاج وعلى رأسها أسعار الدقيق خاطروا بالتعرض لغرامات مالية، قائلا: “قانونيا يبلغ سعر الخبز الذي يزن 265 جرام نحو ليرتين بحسب التسعيرة الحديدة، لكن لا أعتقد أن الخبز الذي يُباع مقابل ليرتين يزن 265 جرام بل 240 جرام. عندما نقوم بتحذير التجار يطالبونا بتثبيت سعر الدقيق كي لا يرفعوا الأسعار وإلا فإنهم سيشهرون إفلاسهم إن استمر الأمر على هذا المنوال”.

وتشير المعلومات الواردة عن دمير إلى ارتفاع سعر الدقيق إلى 135 ليرة في سبتمبر/ أيلول هذا العام بعدما كان يبلغ 102 ليرة في الشهر نفسه من العام السابق. وتوضح التوقعات الحالية أن سعر الدقيق سيرتفع إلى 150 ليرة بحلول ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

هذا وذكر دمير أن أسعار الزيت المستخدم في إعداد الكعك ترتفع باستمرار مفيدا أنه قبل ثمانية أشهر كان سعر الزيت الأساسي في إعداد البسكوت يبلغ 70 ليرة غير أنه يقدر الآن ب112 ليرة وأن رفع أسعار البسكوت بات أمر لا مفر منه.

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