أنقرة (زمان التركية) – أفاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الفريق المقرب للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخضع لفحوصات فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

وخلال مشاركته في برنامج “تحدثت قبل قليل” على قناة خبر جلوبال أكد كالين أن الفريق المقرب لأردوغان يخضع للفحوصات يوميا قبل وبعد انتهاء الدوام.

ثم أضاف قائلا: “نخضع للفحوصات يوميا. يتم إجراء الفحوصات للموظفين قبل بدء الدوام وبعد انتهائه. نحمد الله أن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن”.

وحتى مساء الثلاثاء بلغ عدد إصابات كوونا في تركيا 338 ألفًا و779 حالة، بينهم 1632 حالة إصابة أمس.

من جهة أخرى قدر اتحاد أطباء تركيا أن هناك مئات الآلاف من الحالات لم تتم إضافتها إلى أرقام مصابي كورونا (كوفيد-19) في تركيا بظل انعدام الشفافية في البيانات المعلنة من قبل السلطات الصحية.

وتعهد وزير الصحة بإطلاع منظمة الصحة العالمية بداية من منتصف الشهر الجاري على جميع إصابات كورونا في تركيا، حيث كانت الوزارة لا تنشر سوى أرقام المصابين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة فقط، أي المؤكد إصابتهم بكورونا.

وينتظر أن يرتفع بناء على ذلك المعدل اليومي المعلن من قبل تركيا لأرقام إصابات كورونا بداية من 16 أكتوبر الجاري.

–