أنقرة (زمان التركية)ــ فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا غرامة على قناة تلفزيونية في اجتماعه الأسبوعي الدوري، بسبب انتقاد دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية وحليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

المجلس قيم حلقة برنامج “سياسة الوقت الحاضر” الذي يبث على قناة هالك Halk TV.

وانتقد أحد ضيوف البرنامج دعوة دولت بهجلى إلى حل اتحاد أطباء تركيا، بعد تشكيكه في أعداد إصابات كورونا، وحل المحكمة الدستورية لإصدارها أحكاما أغضبت التحالف الحاكم، وقال تعليقا على ذلك “هل تقومون بإنشاء إمبراطورية؟ أي نوع يمكن أن يكون ذلك؟”.

وقال المجلس إنه وجد التعليق به “نقد تجاوزالحدود” وأضاف في بيان “خلص المجلس الأعلى إلى أن الحديث المستخدم بالعامية في البث تجاوز النقد.. لا يمكن أن يحتوي على تعبيرات ذات طبيعة مهينة أو مهينة أو تشهيرية تتجاوز حدود انتقاد الأفراد أو المنظمات”.

وقرر المجلس على إثر ذلك فرض غرامات إدارية على Halk TV.

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