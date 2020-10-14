أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 1632 إصابة و62 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الوفيات المسجلة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8957 حالة، بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الإصابات أيضًا إلى 338 ألفًا و779 حالة، بعد تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 296 ألفًا و972 حالة، بعد تسجيل 1314 حالة تعافي جديدة.

من جهة أخرى قدر اتحاد أطباء تركيا في تقرير للشهر السابع من تفشي وباء كورونا، أن هناك مئات الآلاف من الحالات لم تتم إضافتها إلى أرقام مصابي كورونا (كوفيد-19) في تركيا بظل انعدام الشفافية في البيانات المعلنة من قبل السلطات الصحية.

يأتي ذلك بينما تعهد وزير الصحة بإطلاع منظمة الصحة العالمية بداية من منتصف الشهر الجاري على جميع إصابات كورونا في تركيا، حيث كانت الوزارة لا تنشر سوى أرقام المصابين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة فقط، أي المؤكد إصابتهم بكورونا.

وينتظر أن يرتفع بناء على ذلك المعدل اليومي المعلن من قبل تركيا لأرقام إصابات كورونا بداية من 16 أكتوبر الجاري.

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