واشنطن (زمان التركية) – دعا الناشط السياسي والمفكر الأمريكي البارز نعوم تشوميسكي الحكومة التركية للإفراج عن رجل الأعمال الناشط المدني عثمان كافالا المعتقل بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب أردوغان.

تشوميسكي نشر مقطع فيديو، دعا فيه الحكومة في تركيا للإفراج عن عثمان كافالا، مؤكدًا أن ذلك لا يعني أنه يجب أن تتسامح الدول مع الممارسات الإجرامية.

تشوميسكي وصف كافالا بأنه مدافع قوي عن العدالة وحقوق الإنسان، قائلًا: “أيها الناشط القوي والمتحمس في مجال حقوق الإنسان والعدالة لقد أنهيت 1000 يوم في المعتقل، بسبب تهم غير مفهومة. محكمة حقوق الإنسان الأوروبية طالبت بالإفراج عنه. علينا جميعا أن ندعم بقوة هذا الطلب”.

يشار إلى أن السلطات التركية تعتقل كافالا منذ نحو 1000 يوم بتهمة محاولة الإطاحة بنظام الحكم والرئيس أردوغان، خلال أحداث متنزه جيزي، التي شهدتها تركيا في مايو/ أيار – يونيو/ حزيران 2013 واعتبرها أردوغان محاولة انقلاب على نظامه.

ويطالب الادعاء العام بالحكم علي كافالا بثلاثة أحكام مشددة بالسجن المؤبد و 20 عامًا،

كافالا قال إن لائحة الاتهام الجديدة استندت إلى قضية غيزي بارك، التي تمت تبرئته فيها ، كما ذكر كافالا أن تهمة التجسس الموجهة إليه لا تنطبق مع التعريف الوارد في القانون.

وفي فبراير الماضي، صدر قرار بتبرئة كافالا من تهم احتجاجات جيزي عام 2013، غير أنه صدرت في اليوم ذاته مذكرة اعتقال أخرى ضده تتعلق بانقلاب 2016.

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