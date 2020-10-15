‏أنقرة (زمان التركية) – شكك حزب الديمقراطية والتنمية، إبراهيم تشاناقجي، في نسبة البطالة المعلنة رسميًا، وأود أرقاما مغايرة تماما لما هو معلن من قبل هيئة الإحصاء التركية.

هيئة الإحصاء التركية كانت قد أعلنت أن نسبة البطالة خلال شهري يوليو/ تموز الماضي 13.4% مسجلة تراجعًا عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 0.5%.

رئيس السياسات المالية والاقتصادية في حزب الديمقراطية والتنمية، إبراهيم تشاناقجي أورد أرقامًا بعيدة كل البعد عن المعلن رسميا، قائلًا: “نسبة البطالة الحقيقية 31%، حتى وإن قالت هيئة الإحصاء إنها 13.4%”.

وأوضح تشاناقجي أن هناك 4 ملايين و201 ألف شخص آخرين مستعدين للدخول لسوق العمل اعتبارًا من شهر يوليو/ تموز الماضي، إلا أن تقرير هيئة الإحصاء لم يذكرهم ضمن العاطلين عن العمل.

وأشار إلى أنه عند إضافة هذا العدد إلى العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل، سيكون الإجمالي 8 ملايين و518 ألفًا، أي ما يعادل 23.8%.

ولفت إلى أنه عند حذف المسجلين وهميًا ضمن العاملين دون أن يكون لديهم عمل حقيقي، سيرتفع العدد الإجمالي إلى 11 مليونًا و92 ألف عاطل عن العمل، أي أن نسبة البطالة تعادل 31%، ما يعني أن واحدا من بين كل ثلاثة أتراك عاطل عن العمل.

كما أشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في المرحلة العمرية بين 15 و24 عامًا بلغت 25.9%، بينما تراجعت نسبة التوظيف بين الشباب بنحو 4.%% لتكون 30.4% فقط، لافتًا إلى تسجيل ارتفاع في أعداد غير العاملين وغير الدارسين بنحو 0.4% ليصل الإجمالي إلى 29.8%.

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