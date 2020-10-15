أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس قيرغيرستان، سورونباي شاريبوفيتش جينبيكوف، استقالته من منصب رئيس الجمهورية مفيدا أنه لا يرغب في أن “تسال الدماء”.

وصرح سورونباي أنه قام بالتوقيع على استقالته.

وكانت مظاهرات واسعة قد اندلعت مطلع الشهر الجاري في قيرغيزستان عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية التي الغيت في وقت لاحق.

وخلال بيان رسمي أوضح سورونباي أنه ليس متمسكا بالسلطة، قائلا: “لا أريد أن يذكرني تاريخ قيرغيزستان بالرئيس الذي أسال الدماء وفتح النيران على مواطنيه، ولهذا قررت الاستقالة من المنصب”.

واندلعت التظاهرات الاحتجاجية عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الرابع من الشهر الجاري، حيث استولى المحتجون على مبنى بلدية العاصمة والقصر الحكومي وداهموا مبنى لجنة الأمن القومي.

وعقب المواجهات أعلنت اللجنة المركزية بقرار من الرئيس إلغاء نتائج الانتخابات، كما تقدم العديد من المسؤولين باستقالتهم من بينهم رئيس الوزراء، كوباتبك بارونوف.

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