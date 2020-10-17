‏أنقرة (زمان التركية) – عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن استمرار الرفض التركي لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ووصفه بغير القانوني، في تأييد لموقف أوكرانيا.

وتشير تصريحات أردوغان إلى تزايد الخلاف مع روسيا حول العديد من القضايا مؤخرا.

أردوغان قال خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الأوكراني فلاديمير زلانيسكي: “لقد دعمنا وسندعم دائمًا وحدة وسلامة أرضي أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم. تركيا لم ولن تعترف بضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني”.

وأكد الرئيس التركي في تصريحاته على قوة ومتانة العلاقات التركية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه تناول مع نظيره الأوكراني سبل تسريع وتيرة مفاوضات الاتفاق التجاري بين البلدين لرفع قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا استقبلت أكثر من 500 ألف سائح أوكراني خلال العام الجاري، بالرغم من أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبدوا أن أردوغان عاد لاستخدام قضية القرم كورقة ضغط ضد روسيا في ظل تأجيج الصراع بين أذربيجان المدعومة من أنقرة وأرمينيا المدعومة من موسكو.

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