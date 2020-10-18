إزمير (زمان التركية) – ارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء تناول الخمور المغشوشة في تركيا إلى 58 حالة وفاة، متفرقة بين 10 مدن، خلال الأسبوع الأخير.

وتباين عدد حالات الوفاة من مدينة لأخرى، حيث جاءت مدينة إزمير الواقعة في غرب تركيا على رأس القائمة بعدد 24 حالة، تلتها مدينة إسطنبول بعدد 10 حالات، ثم كيريك قلعة بعدد 7 حالات.

كما سجلت مدينة مرسين 6 حالات، وآيدن 3 حالات وحالتين في كل من موغلا وتكيرضاغ وكيركلارالي، وحالة واحدة في كلة من طرابزون وزونجولداك.

ومن جانبها تواصل الشرطة القبض على المتورطين ومصادرت أطنان من المشروبات الكحولية المغشوشة، حيث تم إلقاء القبض على 285 مشتبهًا به خلال الأسبوع الأخير، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 76 منهم.

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