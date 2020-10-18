أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 1723 إصابة و71 وفاة جديدة مساء السبت.

وكانت إصابات كورونا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ما بين 140‪0 و1600 إصابة

وأعلنت تركيا الجمعة تسجيل 1812 حالة إصابة، و73 حالة وفاة.

ويأتي الارتفاع المفاجئ في إصابات كورونا بعد تعهد تركيا بإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن كافة الإصابات، بعد أن كانت لا تضيف إلى الحصيلة اليومية من لا يظهر عليهم أعراض الإصابة، لكن لا يعني تعهد الوزير أنه سيتم إطلاع الجمهور على الرقم الكلي للإصابات.

وزير الصحة فخر الدين كوجا، كشف مساء أمس السبت، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 345 ألفًا و678 حالة، بعد تسجيل 1723 حالة إصابة جديدة، وأشار إلى أن إجمالي الوفيات المسجلة نتيجة الإصابة ارتفع إلى 9244 حالة، بعد تسجيل 71 حالة وفاة جديدة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 302 ألفًا و499 حالة، بعد تسجيل 1401 حالة تعافي جديدة.

كما كشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة حتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 12 مليونًا و306 ألفًا و909 تحليلًا، بعد إجراء 112 ألفًا و131 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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