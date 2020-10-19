نيوقوسيا (زمان التركية) – فاز أرسين تاتار، بمنصب رئيس قبرص الشمالية، بعد أن تم فرز كامل أصوات الناخبين المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات.

أرسين تاتار المدعوم من تركيا، حصل على 51.74% من إجمالي أصوات المقترعين في الجولة الثانية، بعد أن حصل على حوالي 30% فقط من الأصوات في الجولة الأولى.

بينما حصل منافسه رئيس الجمهورية السابق مصطفى أكينجي على 48% فقط من الأصوات.

وجهورية قبرص الشمالية لا تحظى باعتراف دولي سوى من تركيا.

نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 65% من إجمالي من لهم حق التصويت، وشارك فيها رئيس الجمهورية السابق مصطفى أكينجي مستقلًا، أمام مرشح حزب الاتحاد الوطني أرسين تاتار المدعوم علانية من أنقرة.

الجولة الأولى من الانتخابات عقدت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحصل فيها تاتار على 32.34% من الأصوات، متقدمًا على منافسه أكينجي الذي حصل على 29.80% من الأصوات.

من هو أرسين تاتار؟

أرسين تاتار هو رئيس وزراء قبرص الشمالية السابق ويشغل منصب رئيس حزب الاتحاد الوطني في قبرص الشمالية منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولد في العاصمة نيقوسيا في عام 1960، وأكمل تعليمه في مرحلة الثانوية في إنجلترا، ثم تخرج في جامعة كامبردج الإنجليزية في عام 1982.

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