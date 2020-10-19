أنقرة (زمان التركية) – سخر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نعمان كرتولموش من حملة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية.

وقال كورتولموش الذي تحول من معارض ناري لأردوغان إلى حليف حميم له: “نحن نضحك على مبادرة بعض الدول إلى مقاطعة تركيا. دعهم يتعلمون أولاً كيف يمكن لهم أن يكونوا دولة مستقلة. دعهم أولا يحصلون على إذن خاص من إخوانهم الكبار لكي يتخلوا عن الحلق حول كرة سحرية والوقوف حاضرين أمامهم ويقوموا على أصالة ونبل شعبهم بدلاً منهم”، على حد تعبيره.

كورتولمش أشار بهذه التصريحات إلى الصورة التي التقطها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز جنبًا إلى جنب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح مركز لمكافحة الإرهاب في الرياض عام 2017، مما يدل على أنه ينتقد علاقة الرياض بالولايات المتحدة، دون مبالاة بعلاقة بلاده معها أيضًا.

والمقاطعة السعودية للمنتجات التركية غير رسمية، ودعا إليها عجلان العجلان، رئيس الغرف التجارية في السعودية، وهي “مجموعة غير حكومية من مسؤولي أعمال القطاع الخاص”، وقد قالت الجهات الرسمية في المملكة إن السعودية لم تضع أي قيود على البضائع التركية، إلا أن رجل أعمال سعودي، رفض الكشف عن اسمه، قال لوكالة رويترز “إن مسؤولي الجمارك السعوديين أبلغوه بشكل غير رسمي بعدم استيراد بضائع من تركيا”.

لكن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قالت: “المحللون مقتنعون بأن تعليقات وتصريحات عجلان لا يمكن الإدلاء بها دون مباركة القيادة السعودية”.

جدير بالذكر أن حرب التصريحات بين الرياض وأنقرة بدأت تتصاعد خاصة بعدما هاجم أردوغان على دول الخليج في الأول من تشرين الأول / أكتوبر قائلاً: “لا ينبغي أن ننسى أن الدول المعنية لم تكن موجودة أمس، وربما لن تكون موجودة غدًا”، على حد قوله.

من جانب آخر انتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، البرلماني فائق أوزتراك صمت حكومة حزب العدالة والتنمية على قرار مقاطعة المنتجات التركية في السعودية.

وسلطت تقارير محلية في تركيا الضوء على طريقة معاملة السلع والمنتجات التركية بالمتاجر الشهيرة في المملكة العربية السعودية.

التقارير نقلت صورا من بعض المتاجر وضعت لافتات مدون عليها “مقاطعة المنتجات التركية” و “لا تلمسوا المنتجات التركية”، تضامنًا مع حملة شعبية ضد التعامل التجاري والاقتصادي مع تركيا.

نستاهلك يا دارنا حنا هلك

انتي سواد عيوننا شعب وملك#الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا pic.twitter.com/W9PzQjyrKc — مركز ريسان للتسويق (@MarketRysan) October 16, 2020



وكشفت الأخبار المتداولة في الإعلام التركي أن بعض المتاجر قامت بإزالة المنتجات التركية، وأعلنت مشاركتها في حملة المقاطعة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر نشطاء مشاركون في الحملة قائمة بالعلامات التجارية التركية وطالبوا السعوديين بالتوقف عن شرائها.

وتأتي حملة مقاطعة المنتجات التركية في السعودية، بعد أن نقلت تقارير محلية شكوي رجال الأعمال الأتراك من تراجع حركة الصادرات مع السعودية خلال الأشهر الماضية، وكذلك استبعاد شركات المقاولات التركية من تنفيذ أعمال في السعودية.

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