أثنينا (زمان التركية) – في أعقاب إرسال تركيا سفينة لاستكشاف الغاز في المياه المتنازع عليها، وجه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، دعوة للاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع أنقرة.

وفق وكالة الأنباء اليونانية، كتب ديندياس خطابًا إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبية، أوليفر فاريلي، مطالبًا إياه بإعادة النظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة للاتفاق.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي أدانوا في ختام قمة الأسبوع الماضي، الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب لتركيا في البحر المتوسط، لكن قمتهم انفضت قبل التوصل إلى اتخاذ خطوات حاسمة تجاه مماسرات نظام أردوغان.

وقال المحلل والكاتب التركي محمد عبيد الله في تصريحات هاتفية لموقع “زمان التركية”، إن الاتحاد الأوروبي يتجنب اتخاذ خطوات أو عقوبات ملموسة تجاه نظام أردوغان بسبب مخاوف أمنية بالدرجة الأولى..

ثم فصل قائلاً: “تتمثل تلك المخاوف الأمنية في إمكانية توجه أردوغان إلى ضرب الأهداف الأوروبية باستخدام علاقاته المشبوهة مع المجموعات الجهادية حول العالم أو عسكرة الجاليات التركية في القارة الأوروبية والأفريقية، وقطع بعض الطرق البحرية والبرية التركية التي تستخدمها أوروبا لتواجدها العسكري وتأمين علاقاتها التجارية، وذلك إلى جانب التهديد بورقة اللاجئين”.

وتابع: “كما أن الولايات المتحدة لا تقدم الدعم اللازم للاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات بين الطرفين، بل من الممكن أن تكون الإدارة الأمريكية تستخدم قابلية وقدرة أردوغان على إثارة مشاكل بمناطق النفوذ الأوروبية في ممارسة الضغط على بروكسل حتى تحصل على دعمها السياسي والاقتصادي لمشاريعها الإقليمية”.