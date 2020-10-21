يريفان (زمان التركية) – أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إسقاط جيش بلاده 10 مسيرات تركية من طرارز بايراقدار منذ بداية الأزمة في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

تصريح باشينيان جاءت من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أوضح أن الطائرات التي أسقطت يعود إنتاجها إلى ما قبل أشهر فقط.

وقال: “قوات دفاع قره باغ ضربت 10 طائرات بايراقدار من إنتاج تركيا. ولكن لم تسقط أي منها بالمنطقة. ولدينا الآن بقايا طائرة واحدة مدون عليها أن تاريخ الإنتاج في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وأن كاميرا الرصد المثبتة عليها من إنتاج يونيو/ حزيران في كندا”.

وأكد على ضرورة أن توقف الدول المصدرة لأجزاء هذه الطائراتالتعامل مع تركيا، مشيرًا إلى أنه سبق وأن أعلن وزير خارجية كندا تعليق تصدير أجزاء التصوير والتهديف الخاصة بالمسيرات التركية التي تُستخدم في الحرب ضد أرمينيا، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتصدرت أذربيجان المدعومة من تركيا في صراعها العسكري مع أرمينيا قائمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية خلال الشهر الماضي بحجم صادرات بلغ 77 مليون و167 ألف دولار.

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