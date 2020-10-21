بيروت (زمان التركية)ــ سلمت تركيا الجيش اللبناني كمية من الذخيرة الحية خلال حفل أقيم في العاصمة بيروت.

وشارك في الحفل اليوم الأربعاء من الجيش العميد زياد نصر نائب رئيس الأركان للتجهيز وسفير تركيا في بيروت وهاكان غرافيل والملحق العسكري العقيد بيرت والمستشار الأمني ​​العقيد يافوز بيرم تاشدمير.

وقال السفير غرافيل في كلمته، إنه سيتم تطوير العلاقات في المجال العسكري كما في جميع المجالات بين تركيا ولبنان.

جرافيل قال الدعم بين “البلدين ليس فقط من خلال القوات البرية والبحرية والجوية، لكنه أيضا في القضايا العسكرية ذات الأهمية المحتملة لتنمية العلاقات الثنائية. وتريد تركيا تحسين العلاقات مع لبنان في جميع المجالات”.

من ناحية أخرى، لفت العميد نصر، الانتباه إلى الظروف الصعبة التي خلفتها الكارثة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي مما زاد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الحالية في البلاد، وأشار إلى تزايد المسؤولية على المؤسسة العسكرية.

وقال عن منحة تركيا “لا شك أن هذه المبادرة من تركيا تعكس ثقتها بنا ونحن نقدرها”.

وكانت تركيا قد أرسلت ذخيرة من عيارات مختلفة في يونيو الماضي كمنحة للجيش اللبناني في السابق.

في مارس 2018، سلمت السفارة التركية لدى بيروت، الجيش اللبناني، 147 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة، تصل قيمتها إلى مليون دولار. بحسب وكالة (الأناضول) التركية.

وأدرجت تركيا لبنان في “برنامج المساعدة العسكرية الخارجية التركي” عام 2015.

وتعهدت تركيا، خلال مؤتمر “روما 2” مارس/آذار 2018، بدعم القوات المسلحة اللبنانية عبر توسيع مساعداتها العسكرية للمؤسسات الأمنية اللبنانية في السنوات المقبلة.

كما تعهدت بتقديم معدات عسكرية، بقيمة 7 ملايين دولار، إلى “الفوج النموذجي” (قوات خاصة لبنانية) الذي سيتم إنشاؤه في جنوبي لبنان فور إبرام الاتفاقات اللازمة.

وتشارك تركيا في قوات “يونيفيل” البحرية المعنية بمراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

ويأتي لبنان على رأس قائمة المطامع التركية، بحسب ما تعكس آراء المحللين السياسيين والإعلاميين والمشهد على الأرض، حيث تحظى تركيا بولاء كبير من التيار السني في لبنان، والذي انتفض مؤخرًا لمجرد أن أحد الإعلاميين شتم الرئيس التركي رجب اردوغان، حيث خرجت مظاهرات منددة وتطالب بمحاكمته.

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