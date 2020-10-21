أنقرة (زمان التركية) – صادرت السلطات التركية 220 كيلو من مخدر الكوكايين في ميناء مرسين الدولي.

وكانت المخدرات داخل حاوية محملة بأوراق A4 على متن سفينة قادمة من البرازيل.

وشنت فرق مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن مرسين حملة أمنية على السفينة بتنسيق من نيابة مرسين فور تلقيها معلومات بشأن مخدرات على سفينة نقل قادمة من البرازيل إلى ميناء مرسين الدولي.

وعثرت الفرق الأمنية على 220 كيلو من الكوكايين داخل 200 علبة أثناء تفتيشها حاوية محملة بأوراق A4.

هذا وتم اعتقال شخصين على خلفية هذه الواقعة وإطلاق تحقيقات موسعة للكشف عن صلات المتهمين.