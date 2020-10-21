أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 1894 إصابة و74 وفاة جديدة.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 351 ألفًا و413 جالة، بعد تسجيل 1894 إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الوفيات أيضًا إلى 9445 حالة، بعد تسجيل 74 حالة وفاة جديدة.

وكانت تركيا أعلنت الإثنين تسجيل 1958 إصابة 75 حالة وفاة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن كانت إصابات كورونا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ما بين 1400 و1600 إصابة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 305 ألفًا و939 حالة، بعد تسجيل 1512 حالة تعافي جديدة.

أما أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، فقد بلغ العدد الإجمالي 12 مليونًا و641 ألفًا و126 تحليلًا، بعد تسجيل 116 ألفًا و565 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولوحظ مؤخرًا ارتفاعا مفاجئا في إصابات كورونا بعد تعهد تركيا بإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن كافة الإصابات، بعد أن كانت لا تضيف إلى الحصيلة اليومية من لا يظهر عليهم أعراض الإصابة، لكن لا يعني تعهد الوزير أنه سيتم إطلاع الجمهور على الرقم الكلي للإصابات.

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