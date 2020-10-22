عمان (زمان التركية)ــ كثرة النوم هي حالة تشعر بها بالنعاس المفرط أثناء النهار، قد تحدث أيضا بعد فترات طويلة من النوم. كثرة النوم يمكن أن تكون حالة أولية أو ثانوية، والثانية قد تكون نتيجة لحالة طبية ما.

وفق مقال لموقع (ويب طب) يعاني الأشخاص الذين يشكون من كثرة النوم أو ممكن أن تسمى هذه الحالة بفرط النوم، من صعوبة في العمل أثناء النهار لشعورهم بالتعب الشديد، مما يؤثر على التركيز ومستوى الطاقة.

أعراض كثرة النوم

أهم اعراض كثرة النوم هو التعب المستمر، و تكون لديهم أيضا صعوبة الاستيقاظ من فترات النوم الطويلة. إلى جانب ذلك فإن الأعراض قد تشمل ما يلي:

طاقة منخفضة.

التهيج.

القلق.

فقدان الشهية.

الأرق.

صعوبة في تذكر الأشياء.

التفكير البطيء أو الحركة.

مضاعفات كثرة النوم

قد يؤدي النوم المفرط إلى حدوث مضاعفات صحية مختلفة منها:

طاقة منخفضة.

مشاكل في الذاكرة.

الصداع.

البدانة.

داء السكري.

ألم في الظهر.

الكابة.

مرض القلب.

زيادة خطر الموت.

أسباب كثرة النوم

لا يزال الباحثون يعملون على تحديد ماهية التفاعلات في الدماغ التي تسبب فرط النوم.

من المحتمل أن يكون لدى الأشخاص زيادة في المواد الكيميائية في المخ المعروفة بأنها تسبب النعاس.

على الرغم من أن الباحثين لم يحددوا بعد المادة المحددة أو الجزيء الذي قد يكون متورطا في فرط النوم، الا أنهم يعتقدون أنه يتفاعل مع مادة تسمى حمض أمينوبوتيريك، وهي المسؤولة عن تعزيز النوم في الدماغ.

الأدوية المهدئة المستخدمة في الجراحة تعمل على استهداف نفس مادة الـ أمينوبوتيريك لابقاء الشخص نائما أثناء الجراحة.

إذًا ماذا نعرف عن أسباب كثرة النوم حتى الان؟

مشاكل في الغدة الدرقية.

مرض القلب.

توقف التنفس أثناء النوم.

كابة.

حالة الخدار.

بعض الأدوية.

التاريخ السابق للصدمات الرأس.

الاستهلاك المفرط للكحول.

التاريخ السابق للعدوى الفيروسية.

مرض ألزهايمر.

مرض الشلل الرعاش.

فمن الممكن أن يصاب الشخص بكثرة النوم دون سبب معروف.

كيف يتم تشخيص كثرة النوم؟

لتشخيص كثرة النوم، يقوم الطبيب بمراجعة الأعراض والتاريخ الطبي للشخص. يستخدم الأطباء العديد من الأختبارات، منها:

مذكرات النوم: تسجل أوقات النوم والاستيقاظ طوال الليل تتبع أنماط النوم.

مقياس النعاس: تقوم بتقيم النعاس لديك لتحديد شدة النعاس.

اختبار زمن النوم المتعدد: يمكنك أخذ غفوة مراقب خلال اليوم، يقيس الاختبار أنواع النوم التي تواجهها.

البقاء في مركز النوم بين عشية وضحاها، تراقب الالة نشاط الدماغ وحركات العين ومعدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين ووظيفة التنفس.

طرق علاج كثرة النوم

عادة ما توصف المنشطات لعلاج كثرة النوم. من الأمثلة على هذه الأدوية:

الميثيلفينيديت.

مودافينيل.

الكلودينين.

ليفودوبا.

البروموكريبتين.

مضادات الاكتئاب.

مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين.

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