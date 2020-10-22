أنقرة (زمان التركية)ــ أبقى البنك المركزي التركي سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد دون تغيير عند 10.25 في المائة، بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي إنه تم تثبيت سعر فائدة مزاد إعادة الشراء الأسبوعي عند 10،25 في المائة.

وجاء في الإعلان الذي أصدره البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي مراد أويسال، “تم الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا عند 10.25

وذكر في الإعلان أنه “على الرغم من بوادر الانتعاش الجزئي في الربع الثالث مع خطوات التطبيع التي اتخذتها البلدان في الاقتصاد العالمي، فإن الشكوك بشأن الانتعاش لا تزال مستمرة”.

البيان أقر بأن “التضخم سلك مسارا أعلى مما كان متوقعا” لكنه برر ذلك بالقول “نتيجة الانتعاش السريع الذي تحقق في الاقتصاد مع الزخم الائتماني القوي والتطورات في الأسواق المالية”.

البنك المركزي قال إنه تم تشديد الإجراءات لخفض التضخم، وبناءً على ذلك “قررت اللجنة زيادة المرونة في إدارة السيولة ومواصلة إجراءات السيولة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، مع الحفاظ على معدل السياسة ثابتًا. يجب الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية حتى يتماشى انخفاض التضخم مع المسار المستهدف.وسيواصل البنك المركزي استخدام كل ما لديه من أدوات بما يتماشى مع أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي”.

ووفق هيئة الإحصاء الحكومية التركية بلغ معدل التضخم خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ 0.97%، وسط تشكيكات من المعارضة، لكن اقتصاديون من جموعة دراسات التضخم (ENAG) قالوا إن المعدل الحقيقي للتضخم في تركيا لا يقل عن 4 أضعاف الأرقام الرسمية المعلنة، أي عند 3.61%.

وكان البنك المركزي التركي أفاد في وقت سابق أن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا نابعة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التي فقدت 25 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

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