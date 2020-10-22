أنقرة (زمان التركية) – أعلن 30 عضوا استقالتهم من حزب المستقبل، الذي يترأسه أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق، وذلك في أعقاب مؤتمر الحزب في بلدة بولاية بورصا التركية.

وجاءت الاستقالات على خلفية عدد من النزاعات التي أعقبت مؤتمر الحزب في بلدة جامليك التابعة لولاية بورصة.

ومن بين المستقيلين الـ30 نورجول جونار، التي تتولى رئاسة شعبة الحزب بالبلدة، و9 أعضاء باللجنة الإدارية و8 أعضاء بالإدارة الاحتياطية و13 عضوا آخرين.

وفي تعليق منها على الأمر أفادت جونار أنهم تقدموا باستقالتهم من الحزب في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قائلة: “اضطررنا للأسف إلى تقديم استقالتنا من الحزب الذي أخلصنا له منذ يوم تأسيسه وذلك بسبب عدد من النزاعات داخل الإدارة. من دفعوا الحزب إلى هذه الحالة هم المسؤولون عن هذه الاستقالات”.

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