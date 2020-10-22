أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية أن 30 شخصًا، تمكنوا من الاحتيال على مواطنين وسرقة معلوماتهم البنكية، سيتم تقديمهم للمحاكمة.

ووفق تقارير نقل اليوم 30 شخصا اعتقلوا في 5 مقاطعات مقرها كارس إلى المحكمة لإصدار أحكام بحقهم.

وبتنسيق من مكتب رئيس النيابة العامة مع إدارة فرع الجريمة الإلكترونية والاستخبارات التابعة لمديرية الأمن الإقليمي وإدارة شرطة إسطنبول، يستمر التحقيق ضد التنظيم الإجرامي.

وتقول التحقيقات أن المتهمين حصلوا على معلومات الهوية والبطاقة المصرفية من الضحايا بعد الاتصال بالمواطنين وتعريف أنفسهم كموظفين في البنك.

وبعد استجواب الشرطة لـ 30 شخصًا تم اعتقالهم خلال العمليات المتزامنة المنظمة في العناوين المحددة في اسطنبول وأضنة وشانلي أورفا وأفيون قره حصار بتهمتي”إنشاء منظمة لارتكاب الجريمة” و “الاحتيال المؤهل” نقلت الشرطة المشتبه بهم إلى محكمة كارس في ظل إجراءات أمنية مشددة.

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